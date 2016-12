Sassuolo, Di Francesco: "Juve e Fiorentina? Ho un contratto con clausola..."

30/12/2016 21:00

SASSUOLO DI FRANCESCO BERARDI FUTURO / Intercettato dai microfoni di 'Sky Sport', Eusebio Di Francesco ha ripercorso l'emozionante 2016 che ha vissuto col suo Sassuolo: nonostante il calo nel finale, l'annata dei neroverdi è di quelle da incorniciare. Risultati sportivi e non solo: il tecnico ha parlato anche del suo futuro, delle ultime mosse del calciomercato Sassuolo e del recupero fondamentale di Berardi. Di seguito le sue dichiarazioni:

DIMISSIONI PRANDELLI - "Non sono il motivo, ma se lo ha fatto credo che avesse i suoi buoni motivi. Allenatori italiani all'estero vanno bene? Noi abbiamo il nostro modo di allenare, siamo più attenti all’aspetto tattico. Magari quelli quelli stranieri hanno altre qualità".

ESPERIENZA ESTERA - "Io l'ho sempre detto in passato che un’esperienza fuori dall’Italia sarebbe estremamente positiva. Di certo alcuni contesti esteri sono migliori dei nostri. Soprattutto a livello di strutture e di civiltà: mi piace vedere gli stadi pieni. Tutto nasce dalla base, dalle strutture e noi su questo abbiamo mollato. In Serie A però un aspetto positivo ultimamente c'è, ossia che abbiamo riniziato a far giocare i giovani anche nella massima serie".

FUTURO - "Rumors su Fiorentina e Juve? L'unica cosa vera è che sono al Sassuolo e noi dobbiamo riparte meglio di come abbiamo finito. Di certo tutto il resto fa piacere, però io sono concentratissimo solo sul Sassuolo. Ho ancora due anni di contratto e una clausola rescissoria, per dare maggiore forte alla mia società che è cresciuta tantissimo. Negli ultimi anni c’è stata una crescita esponenziale, ultimamente abbiamo avuto una crisi di risultati ma non certamente di gioco".

AQUILANI - "Col Pescara non è finita tanto bene la sua esperienza, ma noi siamo convinti che potrà essere una pedina importante per noi, specialmente viste le difficoltà che abbiamo avuto a centrocampo quest’anno".

BERARDI - "Si è allenato in parte col gruppo e speriamo che sia di buon auspicio per un inizio sfavillante di 2017".

BILANCIO 2016 - "E' sicuramente positivo. Senza considerare queste ultime settimane, è stato senz'altro un anno positivo. Abbiamo portato il Sassuolo in Europa e non è certamente una cosa da niente".

CALCIOMERCATO - "Defrel e Pellegrini? Ho parlato alla squadra in generale e gli ho detto che la società mi ha assicurato che a gennaio nessuno partirà. Poi a giugno si faranno le dovute valutazioni. Ma questi interessamenti non mi sorprendono perché so di avere dei giovani validi".

D.G.