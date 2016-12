Calciomercato Roma, Conte parla del futuro di Musonda

30/12/2016 20:27

CALCIOMERCATO ROMA MUSONDA CONTE CHELSEA / Tra le opzioni per sostituire Salah la Roma sta pensando anche a Charly Musonda, esterno di proprietà del Chelsea ma in prestito al Betis Siviglia. Un'esperienza che si è conclusa in anticipo, però, come ha confermato lo stesso Antonio Conte, manager dei 'Blues', nel corso dell'odierna conferenza stampa: "Musonda è tornato dal prestito perché non ha giocato molto. E' importante che rimanga con noi in queste prossime settimane per valutare ciò che è meglio per lui e per la squadra". I giallorossi restano alla finestra in attesa di buone nuove.

D.G.