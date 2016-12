Crystal Palace, Allardyce a sorpresa: "Ho detto no alla Cina"

30/12/2016 20:09

CRYSTAL PALACE/ Intervenuto in conferenza stampa, il manager del Crystal Palace Sam Allardyce che ha appena rimpiazzato Alan Pardew, ha annunciato di aver rifiutato una proposta dalla Cina per accettare la panchina dei londinesi: "Ho avuto una proposta ma ho deciso di non andare. Ho preferito rimanere in Inghilterra. La Cina ha deciso che vuole diventare una potenza del calcio mondiale e sta cercando di farlo acquistando i migliori giocatori in circolazione, pagandoli più del dovuto. Il tempo ci dirà se sia stata la scelta giusta".

S.F.