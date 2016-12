Calciomercato Roma, occhi su Sanson: la concorrenza è spietata

30/12/2016 20:18

CALCIOMERCATO ROMA/ Spunta un nome nuovo per il centrocampo della Roma: è quello di Morgan Sanson, mediano francese classe 1994 di proprietà del Montpellier. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il giocatore è stato proposto nelle ultime ore ai giallorossi, alla ricerca di un rinforzo nella zona centrale del campo. La concorrenza è agguerrita per Sanson che piace a Lione, Marsiglia, Bournemouth, Wba e Borussia Dortmund, pronte a dar vita ad un'asta internazionale per gennaio.

S.F.