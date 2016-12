Calciomercato Napoli, nome a sorpresa per l'attacco

30/12/2016 19:16

CALCIOMERCATO NAPOLI YARMOLENKO / Se il calciomercato di gennaio per il Napoli, salvo opportunità dell'ultim'ora, è praticamente già fatto con gli arrivi di Pavoletti e Leandrinho, Giuntoli guarda anche al futuro e alla prossima stagione. In estate gli azzurri dovranno puntare su un esterno di attacco in grado di dare respiro al sempre presente Callejon e sono due i nomi sul taccuino del direttore sportivo dei partenopei, un giovane e un elemento con esperienza internazionale: come riporta 'gazzetta.it', il primo profilo corrisponde al nome di Ciciretti del Benevento, mentre il secondo porta a Yarmolenko della Dinamo Kiev che ha colpito Sarri durante il doppio confronto Champions.

B.D.S.