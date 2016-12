Calciomercato Napoli, Giaccherini respinge le avances

30/12/2016 19:05

CALCIOMERCATO NAPOLI GIACCHERINI / Niente trasferimento nella Capitale: Emanuele Giaccherini terminerà la stagione con la maglia del Napoli dopo essere arrivato in azzurro nel calciomercato della scorsa estate. Per l'esterno poche le presenze concesse da Maurizio Sarri ma questo non sembra spingere il calciatore verso l'addio.

A confermarlo è Giulio Marinelli, uno dei rappresentati di Giaccherini, a 'Radio Crc': "Ha fatto un Europeo straordinario ed è normale che diverse squadre siano interessate. Lui sta benissimo a Napoli: vuole giocare di più ma in azzurro. Teniamo conto che a fine ritiro ha subito un infortunio muscolare, si è fermato un mese e ha rifatto la preparazione". Sull'interesse di Lazio e Roma, il procuratore è categorico: "Nulla di concreto".

Confermata quindi l'anticipazione di Calciomercato.it sulle poche possibilità di vedere Giaccherini alla Roma.

Calciomercato Napoli, Giaccherini resta

Nel calciomercato Napoli l'acquisto di Giaccherini in estate è stata una mossa a sorpresa ma nei primi mesi in azzurro il calciatore non è riuscito a ritagliarsi molto spazio. Dieci presenze all'attivo per poco più di cento minuti in campo e nessun gol all'attivo recita il tabellino di marcia dell'ex Sunderland: il tecnico dei partenopei lo ha utilizzato prevalentamente nel tridente di attacco sia a destra che a sinistra. A chiudere gli spazi a Giaccherini c'è Josè Maria Callejon, il calciatore più utilizzato da Sarri nei due anni di azzurro. Nonostante questo però l'ex Juventus vuole restare e giocarsi le sue chance nel Napoli.