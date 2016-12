Calciomercato Lazio, abbondanza in difesa: c'è chi chiede la cessione

30/12/2016 19:05

CALCIOMERCATO LAZIO/ Chiuso dalla concorrenza di Bastos, de Vrij e Wallace e da un Radu utilizzato all'occorrenza da Inzaghi come centrale, Wesley Hoedt è diventata la quinta scelta del tecnico della Lazio. Per questo, stando a quanto riportato da 'Il Tempo', il difensore olandese avrebbe chiesto alla società di essere ceduto a gennaio, se non a titolo definitivo almeno in prestito. Nel caso in cui la Lazio decidesse di mandarlo via nella prossima sessione di mercato, Hoedt potrebbe interessare alla Sampdoria (squadra accostata al giocatore nelle settimane scorse) e anche all'Augsburg che in estate era stato ad un passo dal suo acquisto poi saltato a causa del mancato arrivo a Roma di Bielsa.

S.F.