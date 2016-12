Calciomercato Fiorentina, Wenger: "Nessuna richiesta per Debuchy"

30/12/2016 18:47

FIORENTINA DEBUCHY WENGER / Appena una presenza in Premier League quest'anno, Mathieu Debuchy è destinato a lasciare l'Arsenal a gennaio. In conferenza stampa il manager dei 'Gunners' Arsene Wenger parla della sua situazione: "Non c'è nessuna offerta del Manchester United per lui. Mathieu può andare: gli ho dato il consenso di andare via in prestito ma non ho ricevuto proposte. Non sono si sono fatte avanti né la Fiorentina, né l'Espanyol".

B.D.S.