Cina, Clattenburg: "Pronto a valutare proposte"

31/12/2016 04:31

CALCIOMERCATO CINA CLATTENBURG / Che la Cina stia rivoluzionando il calciomercato internazionale a suon di offerte shock ormai non è più un mistero. L'arrivo dell'arbitro Clattenburg nel campionato cinese, però, potrebbe alzare ancora più in alto l'asticella.

Il 'fischietto' inglese ha commentato l'ipotesi in alcune dichiarazioni riportate da 'Sky Sports': "La Cina sta sicuramente cercando di migliorare il livello del calcio locale con investimenti e rinforzi. Io sono sotto contratto con la Premier League, ma devo considerare anche il mio futuro a lungo termine. Quanto ancora potrò allenare? Ho passato 12 anni stupendi in Premier League. Non ci sono offerte sul tavolo, ma in caso le prenderei in considerazione. In questo momento, mi sto godendo il mio lavoro in Premier e nella Uefa".

