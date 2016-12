30/12/2016 18:36

NEWS CHELSEA/ Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro lo Stoke City che potrebbe valere al Chelsea la 13/a vittoria consecutiva in campionato, Antonio Conte ha esaltato le doti di Thibaut Courtosi: "E' uno dei migliori, se non il migliore portiere al mondo. Lui lavora molto, è un portiere completo e un modello nel suo ruolo: penso sia fantastico".

S.F.