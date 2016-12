30/12/2016 17:54

TORINO DE SILVESTRI / Infortunio per Lorenzo De Silvestri che ha interrotto anzitempo l'allenamento odierno: come si legge sul report diramato dal Torino, il terzino granata ha rimediato un forte trauma contusivo alla caviglia destra. Le condizioni del calciatore al momento non preoccupano ma domani ci sarà una nuova valutazione prima dell'allenamento mattutino.

B.D.S.