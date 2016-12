Calciomercato Napoli, sprint Atalanta per Orsolini: dietro c'è la Juventus

30/12/2016 17:46

NAPOLI ORSOLINI ATALANTA / E' uno dei giovani italiani più seguiti del momento: Riccardo Orsolini, 19 anni, attaccante esterno in forza all'Ascoli, è seguito dalle principali squadre della Serie A. Nelle notizie più recenti di calciomercato si è registrato l'addio all'ipotesi Milan dopo il no cinese alla chiusura dell'operazione ed è sempre più concreta la pista Atalanta: come riferisce 'gazzetta.it', la società bergamasca starebbe per far partire l'assalto decisivo al baby talento che l'Ascoli valuta intorno ai 3 milioni di euro. Un affare che potrebbe vedere la collaborazione anche della Juventus: i bianconeri non sono certo nuovi ad operazioni con società amiche per far entrare nella propria orbita i migliori talenti del calcio italiano. Orsolini, seguito anche da Napoli e Psg, potrebbe essere soltanto l'ultimo di un lungo elenco. Calciomercato.it aveva anticipato il possibile approdo di Orsolini all'Atalanta.