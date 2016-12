Valencia, Prandelli pensa alla rescissione: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

30/12/2016 17:26

CALCIOMERCATO VALENCIA/ Situazione preoccupante a Valencia, dove nelle ultime ore è iniziata a circolare l'indiscrezione legata all'addio di Cesare Prandelli. Come raccolto da Calciomercato.it, l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana sta pensando seriamente alla rescissione del contratto che lo lega al club spagnolo. Previste evoluzioni della situazione nelle prossime ore, ma la scelta di Prandelli potrebbe avere delle forti ripercussioni sul futuro di Simone Zaza, obiettivo numero del tecnico per il mercato di gennaio. In caso di addio, la pista spagnola si raffredderebbe per l'attaccante in forza al West Ham, aprendo di fatto ad altre destinazioni. Tra queste potrebbe esserci il Milan che si ritroverà con un attaccante in meno qualora Galliani riuscisse e piazzare la cessione di Luiz Adriano allo Spartak Mosca.

S.F.