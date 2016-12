IFFHS, classifica marcatori 2016: trionfa Ronaldo, fuori Higuain!

30/12/2016 17:10

IFFHS CLASSIFICA MARCATORI / E' Cristiano Ronaldo il bomber del 2016: secondo la classifica pubblicata dall'IFFHS, il portoghese precede Messi e Cavani per numero di gol realizzati in gare internazionali nell'anno che sta per chiudersi. Giù dal podio l'iracheno Hammadi Ahmad che precede Lewandowski e Griezmann. Fuori dalla top Gonzalo Higuain, mentre c'è il suo compagno di squadra alla Juventus Mario Mandzukic, sedicesimo.

1 - Cristiano Ronaldo (Portogallo - 13 gol) + (Real Madrid - 11 gol) 24 gol

2 - Lionel Messi (Argentina - 8 gol) + (Barcellona - 13 gol) 21 gol

3 - Edinson Cavani (Uruguay - 9 gol) + (PSG - 7 gol) 16 gol

4 - Hammadi Ahmad (Iraq - 0 gol) + (Al-Quwa Al-Jawiya - 16 gol) 16 gol

5 - Robert Lewandowski (Polonia - 8 gol) + (Bayern Monaco - 7 gol) 15 gol

6 - Antoine Griezmann (Francia - 8 gol) + (Atlético de Madrid - 6 gol) 14 gol

7 - Adriano (Brasile - 0 gol) + (FC Seoul - 13 gol) 13 reti

8 - Gabriel Jesus (Brasile - 8 gol) + (Palmeiras - 4 gol) 12 gol

9 - Jonathan Bolingi (RD Congo - 6 gol) + (TP Mazembe - 6 gol) 12 gol

10 - Aritz Aduriz (Spagna - 2 gol ) + (Athletic Bilbao - 10 gol) 12 gol

11- Romelu Lukaku (Belgio - 11 gol) + (Everton - 0 gol) 11 gol

12- Công Vinh Lê (Vietnam - 10 gol) + (BinhDuong FC - 1 gol) 11 gol

13 - Neymar (Brasile - 8 gol) + (Barcellona - 3 gol) 11 gol

14 - Kevin Gameiro (Francia - 2 gol) + (Siviglia / Atletico Madrid - 9 gol) 11 gol

15 - Miguel Ángel Borja (Colombia - 0 gol) + (Atletico Medellin - 11 gol) 11 gol

16 - Mario Mandzukic (Croazia - 9 gol) + (Juventus - 1 gol) 10 gol

17- Olivier Giroud (Francia - 8 gol) + (Arsenal - 2 gol) 10 gol

17- Sardar Azmoun (Iran - 8 gol) + (FK Rostov - 2 gol) 10 gol

19 - Thomas Müller (Germania - 5 gol) + (Bayern Monaco - 5 gol) 10 gol

20 - Pierre Emerick Aubameyang (Gabon-2 gol) + (Borussia Dortmund - 8 gol) 10 gol

B.D.S.