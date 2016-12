Calciomercato Chelsea, Conte: "A gennaio non si vendono i migliori giocatori"

30/12/2016 17:55

CALCIOMERCATO CHELSEA/ Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro lo Stoke City, Antonio Conte ha parlato così dei possibili movimenti del Chelsea nel mercato di gennaio: "E' sempre difficile fare mercato a gennaio, perché ogni squadra vuole tenere i migliori giocatori e non venderli - ha spiegato il manager dei 'Blues' - prenderemo le decisioni migliori con la società sapendo che non sarà facile. Non credo possibili nuovi arrivi vadano a sconvolgere l'equilibrio della squadra perché siamo un bel gruppo".

S.F.