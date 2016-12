Leicester, Nastasic nel mirino di Ranieri: "Mai dire mai"

31/12/2016 05:02

NASTASIC LEICESTER / Dalle stelle alle stalle. Il Leicester campione d'Inghilterra la passata stagione, si trova quest'anno invischiato nella lotta per non retrocedere. Il manager delle 'Foxes' Claudio Ranieri vuole correre ai ripari a gennaio prendendo un difensore centrale e l'ultimo nome sul suo taccuino è quello di Matija Nastasic. "Per ora sono felice allo Schalke 04 - le parole del difensore serbo riportate da 'tribalfootball.com' - Ma nel calcio tutto è possibile, quindi mai dire mai".

M.R.