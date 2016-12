Everton, Koeman indica la via: "Non bisogna presumere di vincere"

30/12/2016 17:07

NEWS EVERTON/ Il manager dell'Everton Ronald Koeman è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di Premier League che vedrà il suo Everton affrontare l'Hull City: "La cosa peggiore che puoi fare nel calcio è presumere di vincere, ma noi sappiamo che la Premier League è impronosticabile. L'Hull City è una squadra forte fisicamente con buoni giocatori. Non guardo alla loro posizione di classifica perché li ho visti tenere testa al Manchester City. Dobbiamo prepararci al meglio perché sarà una gare pericolosa".

S.F.