Calciomercato Roma, Ursino: "Gerson-Crotone, ecco la verità"

30/12/2016 16:44

CALCIOMERCATO ROMA GERSON / Nei suoi primi mesi in Italia Gerson non ha avuto molto spazio e quando chiamato in causa non ha fornito prestazioni soddisfacenti. Logico quindi pensare a un possibile trasferimento in prestito a gennaio e per il centrocampista della Roma si è parlato anche dell'ipotesi Crotone. Intervistato da 'romanews.eu', il direttore sportivo dei calabresi Ursino ha affermato: "Non c'è assolutamente nulla per Gerson. Lo avevamo cercato a luglio ma era incedibile. Tentativo nei prossimi giorni? Non so cosa succederà con il mercato".

B.D.S.