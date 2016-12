30/12/2016 16:30

EGITTO SALAH COPPA D'AFRICA / C'è anche Mohammed Salah tra i 27 pre-convocati dell'Egitto per la Coppa d'Africa: la lista è stata ufficializzata dal ct Hector Cuper in vista del torneo in programma in Gabon dal 14 gennaio al 5 febbraio. I 23 calciatori che parteciparanno alla competizione continentale saranno ufficializzati l'8 gennaio.

B.D.S.