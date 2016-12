30/12/2016 16:37

CALCIOMERCATO SAMPDORIA / Tra acquisti e cessioni, anche la Sampdoria è attiva sul mercato. I blucerchiati, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', avrebbero in pugno il terzino polacco Bereszynaki, proveniente dal Legia Varsavia, mentre si starebbero preparando a lasciar andare Pedro Pereira al Benfica (dove ha giocato sin da giovane). Il club di Ferrero, infine, avrebbe anche bloccato Valerio Verre del Pescara per la prossima estate.

M.D.A.