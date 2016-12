Calciomercato Fiorentina, Zarate 'rinato': può restare

30/12/2016 16:21

CALCIOMERCATO FIORENTINA / Un gol contro la Lazio e un altro contro il Napoli. In poche partite Mauro Zarate ha fatto ricredere i tanti critici con prestazioni positive e concrete. Così, riporta la 'Gazzetta dello Sport', se a inizio dicembre il suo destino sembrava ormai segnato, adesso qualcosa potrebbe cambiare. Zarate avrebbe infatti manifestato la volontà di rimanere nella Fiorentina anche a causa delle poche offerte ricevute. Improbabile che Sousa non tenga conto del suo stato di forma, facile immaginare più spazio da titolare per lui. Il futuro di Zarate potrebbe quindi essere ancora in maglia viola.

M.D.A.