30/12/2016 15:50

NAPOLI PAVOLETTI / Leonardo Pavoletti prova ad entrare in forma prima dell'inizio della seconda parte di stagione. Il prossimo attaccante del Napoli, riporta 'Radio Kiss Kiss Napoli', oggi e domani svolgerà una doppia seduta di lavoro a Castel Volturno in attesa di capire se potrà rientrare in gruppo già dal prossimo 3 gennaio. Intanto, i tifosi aspettano il comunicato ufficiale del suo passaggio dal Genoa agli azzurri.

M.D.A.