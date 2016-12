30/12/2016 15:58

CALCIOMERCATO GENOA ALESSANDRINI / Nome nuovo per il centrocampo del Genoa. Il club di Preziosi - secondo quanto riportato da 'gazzamercato.it' - sarebbe sulle tracce di Romain Alessandrini. Il calciatore francese potrebbe così sbarcare in Italia per una nuova avventura.

M.S.