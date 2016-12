30/12/2016 15:38

ULTIME CM.IT TELEGIORNALE / Torna il quotidiano appuntamento con le ultime di Calciomercato.it: come di consueto la nostra redazione vi offre gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato. Dal Bologna che prova a chiudere per Cerci all'Inter che cerca di regalare a Stefano Pioli Lucas Leiva.

GUARDA IL VIDEO

B.D.S.