31/12/2016 02:19

LEICESTER RANIERI BETIS / Il Leicester guarda in casa del Real Betis per il mercato di Petros Matheus, 27enne centrocampista brasiliano: come si legge su 'As', il direttore sportivo del club inglese Macia vorrebbe il calciatore già a gennaio. Da strappare il sì del club di Siviglia con il quale Matheus è legato fino al 2019.

B.D.S.