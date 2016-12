Lazio, Immobile: "Derby ferita aperta. Champions? Vogliamo stupire"

30/12/2016 15:24

NEWS LAZIO IMMOBILE / Inizio di stagione da incorniciare, poi l'astinenza da gol e alcune prestazioni opache. Ciro Immobile può comunque dirsi contento dei primi mesi con la maglia della Lazio. L'acquisto del calciomercato estivo ha contribuito a portare in alto il club: "Ho scelto la Lazio perché è stata la squadra che più mi ha cercato e più mi ha voluto tra tutte le squadre interessate a me - le sue parole a 'Premium Sport' - Fortunatamente è riuscita a trovare l’accordo con il Siviglia, è un matrimonio perfetto. Pimo gol? Bella emozione e soddisfazione perché ho subito rotto il ghiaccio. Sapevo che c’era una maglia pesante da ereditare ma non mi sono mai fatto trascinare da questo, sono rimasto tranquillo Classifica marcatori? Ci penso perché l’ho già vinta ed è stata una bellissima emozione".

Inevitabile parlare del derby perso contro la Roma: "E’ una ancora ferita aperta, abbiamo passato una settimana post derby molto triste. Non era facile reagire, abbiamo visto tantissimi tifosi darci la carica prima ed eravamo dispiaciuti per loro che ci tenevano particolarmente a questa partita. Questa sconfitta però ci ha caricato ulteriormente, come abbiamo dimostrato a Genova contro la Sampdoria”.

Lazio, Immobile sulla zona Champions: Vogliamo stupire"

L'attaccante ha parlato anche delle ultime news Lazio, che vedono i biancocelesti in zona Champions League: "Il nostro obiettivo è quello di stupire - prosegue Immobile - Non siamo partiti con il favore del pronostico ma siamo consapevoli della nostra forza. Questo può anche essere un difetto perché a volte perdiamo concentrazione in allenamento, siamo giovani ed è facile cadere nelle distrazioni. Però sono convinto che la squadra sia forte, il mister sta lavorando duramente e sono convinto che riusciremo a mantenere questo ritmo. Poi se gli altri saranno più bravi e arriveranno sopra di noi lo vedremo alla fine. Il nostro obiettivo è quello di continuare quello che abbiamo fatto fino adesso”.​

INZAGHI - Inzaghi ha spesso elogiato Immobile, il quale ricambia: "A dire la verità non mi aspettavo fosse così preparato dal punto di vista tattico e come esercizi di lavoro. Mi ha sorpreso perché è un allenatore giovane ed è importante per noi che siamo un gruppo che sta crescendo: questo binomio tra noi e lui è un qualcosa di speciale e penso che lo stiamo dimostrando in campo”.

NAZIONALE - Tra i punti fermi di Ventura, Immobile parla anche dell'Italia: "Ventura? Con lui ho sempre avuto un rapporto umano speciale, nei momenti difficili si faceva sentire come persona, mi stava vicino. A livello tecnico mi ha insegnato a giocare in tutti i modi e questo mi è servito molto per dopo. Con lui sono cresciuto tantissimo. Belotti? Sono felice che stiamo facendo bene perché prima dell’Europeo si diceva che gli attaccanti in Italia scarseggiavano, invece adesso con il mister Ventura per fortuna siamo riusciti a ingranare bene. Io e il 'Gallo' stiamo facendo bene, siamo primi nel girone, sarà difficile arrivare al Mondiale ma sono felice di questo momento. Spero di mantenere il posto in azzurro".



