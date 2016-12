Calciomercato Roma, Baldissoni: "Spalletti ci piace. Ecco cosa ci ha detto"

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

30/12/2016 15:20

ROMA BALDISSONI SPALLETTI / Lunga intervista concessa da Mauro Baldissoni al canale ufficiale 'Roma Tv'. Inevitabile per il direttore generale fare il punto sul futuro di Luciano Spalletti: "Il mister ha sempre detto che se ne riparlerà più avanti, è un messaggio che noi condividiamo - ammette il dg - Parliamo tutti i giorni ma parleremo più avanti del futuro. Ovviamente sapremo qualche mese prima della fine del campionato se ci sono le condizioni giuste per continuare, noi ci auguriamo che ci siano: sia perché ci piace Spalletti, sia perché saranno una conferma della crescita di risultati di questa squadra. Vogliamo essere competitivi fino alla fine".

L'IMPORTANZA DELLO STADIO - Non solo calciomercato, per crescere serve anche altro - "Il percorso della Juventus è straordinario - prosegue Baldissoni - complimenti a loro. Hanno intrapreso da diversi anno un percorso incredibile e questo coincide con la creazione di una nuova infrastruttura, lo Juventus Stadium, che in qualche modo è il compagno di tanti successi. Da quando ci giocano hanno soltanto vinto, ciò conferma che disporre di una nostra casa sulla quale sviluppare non solo successi sportivi ma anche ricavi aggiuntivi, si può ottenere la benzina per diventare più competitivi. Stiamo lavorando a questo progetto e il percorso della Juventus ci conferma l'importanza dello Stadio".

Calciomercato Roma, Baldissoni assicura: "Qualcosa verrà fatta"

I giallorossi sono pronti a rinforzarsi a gennaio. Ad ammetterlo è Baldissoni, che per il calciomercato Roma, però, non preferisce fare nomi: "La società ha sempre cercato di migliorarsi in ogni sessione di mercato, le scelte nascono sempre da un'indicazione tecnica, poi subentrano il fattore economico e l’impatto che un giocatore potrebbe avere nello spogliatoio. La Roma è una squadra già competitiva che ha un organico già ampio, con tanti giocatori che vogliono essere protagonisti. Non è tanto la qualità di un giocatore ma la gestione dell’intero gruppo a fare la differenza. Valutate tutte queste cose si penserà a come operare. Qualcosa si farà".