Manchester United, Ibrahimovic contro Ronaldo: "Non ha talento"

30/12/2016 14:44

IBRAHIMOVIC RONALDO MESSI / Zlatan Ibrahimovic irrompe nella lotta a colpi di Pallone d'Oro tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. L'attaccante approdato nello scorso calciomercato al Manchester United, proprio l'ex squadra del portoghese, prende posizione nella discussione infinita tra i sostenitori della 'Pulce' e di CR7.

Le parole dello svedese alimentano le news estero e dono destinate a far discutere. In un'intervista a 'Espn', Ibrahimovic mostra di preferire Messi e non risparmia frecciatine all'asso del Real Madrid: "Con lui non ho mai giocato insieme. Credo che la sua forza sia il risultato di duri allenamenti e non di un talento naturale". Un campione costruito in palestra quindi e che la Cina vorrebbe ricoprire d'oro. Del Ronaldo brasiliano Ibrahimovic, invece, dice: "Mi piaceva tantissimo, era unico: mi lasciava a bocca aperta. Dribblava e correva in maniera incredibile".

Ibrahimovic sceglie Messi: "Ha uno stile inimitabile"

E in tema di dribbling, l'ex attaccante del Paris Saint-Germain non risparmi i complimenti a Lionel Messi, con il quale ha giocato a Barcellona: "E' come alla PlayStation: gli dai il pallone e si mette a dribblare tutti. Non so se in futuro ci sarà qualcuno come lui, ha uno stile inimitabile. Rispetto a lui sono diverso: Messi a differenza mia è sempre rimasto nello stesso club, io invece avevo voglia di provare nuove esperienze". Ma se Messi volesse cambiarae aria, Ibra gli suggerisce l'Inghilterra: "Il suo gioco può essere efficace anche in Premier League".

B.D.S.