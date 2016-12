dall'inviato Andrea Corti

30/12/2016 14:50

ROMA BALDISSONI CAMPIDOLGIO / Giornata al Campidoglio per Mauro Baldissoni. Il direttore generale della Roma ha incontrato la Sindaca Virginia Raggi insieme a Luca Parnasi. Al termine dell'incontro il dg ha parlato ai giornalisti presenti, tra i quali quelli di Calciomercato.it: "Incontro positivo. Se c'era Berdini? Si - ammette Baldissoni - Usciranno due righe come sempre. Incontro positivo? Certo, come sempre, si lavora insieme".