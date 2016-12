Calciomercato Milan, Storari è una pista concreta: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

30/12/2016 14:37

CALCIOMERCATO MILAN STORARI - Sembra ormai giunta al capolinea l'avventura di Marco Storari con la maglia del Cagliari. L'esclusione dalla gara contro il Sassuolo, con Rafael che ha difeso la porta dei sardi, è stato l'ultimo episodio di questa tribolata stagione per il numero 1 nato a Pisa. Nei mesi scorsi gli è stata tolta la fascia di capitano dopo un battibecco abbastanza acceso, con tanto di comunicati, con i sostenitori rossoblu a causa di dissapori risalenti alla precedenza esperienza dell'estremo difensore in Sardegna (seconda parte della stagione 2007/2008). Situazioni che stanno portando alla separazione del club sardo dal 39enne calciatore.

Calciomercato Milan, Storari vice Donnarumma?

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile ritorno al Milan (il suo cartellino è stato di proprietà dei rossoneri dal 2007 al 2010) di Storari nell'ambito di uno scambio che dovrebbe portare Gabriel alla corte del tecnico Massimo Rastelli. Una strada percorribile per l'ex portiere della Juventus: stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, le parti hanno già avuto i primi colloqui e le sensazioni sono positive. Quella di Storari per il calciomercato Milan è una pista concreta sulla quale si sta lavorando, con l'estremo difensore che porterebbe tutta la sua esperienza al servizio del giovanissimo Donnarumma e dell'altro baby, il 16enne Plizzari, due portieri sui quali la società rossonera punta moltissimo. Staremo a vedere se la trattativa andrà a buon fine oppure si presenteranno altre soluzioni per Storari.