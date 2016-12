Calciomercato Sassuolo, Acerbi: "Voglio tornare in un grande club"

30/12/2016 14:45

CALCIOMERCATO SASSUOLO / Francesco Acerbi voglioso di tornare in un grande club. Il difensore del Sassuolo, facendo il punto sul 2016 vissuto in maglia neroverde, ha parlato anche dei progetti futuri: "A volte sembrano frasi fatte, ma io penso davvero soltanto al Sassuolo, è una società che mi ha dato molto anche durante la malattia - ha detto a 'Sky' - Poi è ovvio, l'obiettivo e l'ambizione è quella di andare nuovamente in una grande squadra. Al Milan non è andata bene e se ho fallito è stato solo per colpa mia".

M.D.A.