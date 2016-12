SONDAGGIO CM.IT - Serie A, tifosi sicuri: Donnarumma non si tocca!

30/12/2016 14:23

SERIE A CINA DONNARUMMA / Il calcio cinese 'spaventa' l'Europa. A suon di milioni, le maggiori potenze della Super League stanno portando in Oriente svariati campioni del calcio occidentale. Dopo Tevez e Oscar, gli osservatori cinesi potrebbero guardare anche alla Serie A come prossima risorsa di talenti. Calciomercato.it ha chiesto ai suoi follower di Twitter chi fosse il calciatore che per nessuna cifra al mondo lascerebbero andare: il 45% dei votanti ha scelto Donnarumma, il 30% Dybala, mentre il 17% ha preferito Icardi e l'8% Hamsik.

M.D.A.