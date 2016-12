Juventus, Marchisio: "Un 2016 agrodolce, non dimenticherò la lunga estate "

30/12/2016 14:12

JUVENTUS MARCHISIO / Claudio Marchisio ha fatto il punto sulla sua stagione con la maglia della Juventus. Il forte centrocampista ha parlato del grave infortunio e delle vittorie bianconere: "In questo 2016 oltre alle tante vittorie, non posso dimenticare questa lunghissima estate. Saltando la premiazione di fine anno allo 'Juventus Stadium' con i miei compagni, l'Europeo in Francia e la primissima parte di questa stagione. Il duro lavoro fatto in quei mesi non potrò mai dimenticarlo. 2016 agrodolce".

M.D.A.