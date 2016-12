Shanghai, agente Tevez: "Può lasciare la Cina in due casi. Sul ritorno al Boca..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

30/12/2016 13:42

CINA TEVEZ / Il calciomercato cinese ha conquistato le pagine della cronaca sportiva recentemente, con offerte da capogiro, come quella per Cristiano Ronaldo, del valore complessivo di 800 milioni di euro.

Tanti i giocatori che si stanno lasciando tentare dall'idea di proseguire o concludre la propria carriera in 'Super League', che ha di certo superato, ad oggi, la copertura mediatica della MLS. A differenza degli Stati Uniti però, si ha ancora la forte sensazione che la MLS stia seguendo un progetto, seppur ricco, mentre in Cina l'unica componente rilevante sia lo strapotere economico.

Dopo Oscar che, dati i 25 anni, ha fatto decisamente discutere, come nel caso di Klopp, che ha commentato duramente una scelta puramente economica, ad ufficializzare il suo trasferimento è stato Carlos Tevez. Come sottolineato da Calciomercato.it, l'ex Boca Juniors giocherà per lo Shanghai Shenhua.

Dopo l'addio alla Juventus e al calcio europeo, in molti si sarebbero aspettati una chiusura della carriera con la maglia del club argentino ma, a 32 anni, l'ex United ha voluto provare una nuova esperienza, senza nascondere il fatto di poter mettere al sicuro le proprie finanze, non essendo più giovanissimo (calcisticamente).

Shanghai, agente Tevez non esclude il ritorno al Boca

Intervenuto ai microfoni di 'Fox Sports Radio', il procuratore di Carlos Tevez, Adrian Ruocco, ha parlato chiaro del suo trasferimento allo Shanghai, senza evitare di soffermarsi anche sul Boca, non ancora salutato dal calciatore: "Lo scatto di Tevez con la maglia dello Shanghai era una semplice formalità. Non si può parlare di presentazione ufficiale. Non c'è stata ancora l'occasione di salutare i tifosi del Boca Juniors. L'idea era quella di riuscire a farlo nel miglior modo possibile. E' così tanto l'amore che genera Tevez, che in seguito a un addio può esserci odio. Parlerà soltanto quando se la sentirà".

RITORNO - "Non escludo un suo possibile ritorno al Boca. Occorre però vedere se qualcosa non si sia ormai rotto con la tifoseria. Il suo contratto prevede il ritorno in Argentina, se dopo 8 mesi non dovesse trovarsi bene. Dopo il primo anno inoltre, il contratto potrebbe essere interrotto per due motivi, Boca appunto o il ritiro dal calcio giocato".