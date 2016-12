VIDEO - Clesio Moreira dos Santos, l'arbitro che sta facendo il giro del web

30/12/2016 13:47

VIDEO ARBITRO CLESIO MOREIRA DOS SANTOS / Sul web è conosciuto già da tempo, ma dopo l'ultima apparizione in Brasile è diventato una vera e propria star sui social network. Stiamo parlando dell'arbitro Clésio Moreira dos Santos, che ha diretto la gara di beneficenza organizzata dalla stella del Bayern Monaco, Douglas Costa, contro la formazione degli amici di Gabriel Medina, noto surfista brasiliano. A fare il giro del mondo, però, non sono le prodezze in campo dei protagonisti, bensì la 'particolare' direzione di gara. L'arbitro, contrariamente a quanto sostenuto da diversi portali, è sposato e ha tre figli.



L.P.