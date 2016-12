Calciomercato Shakhtar, si prepara il grande esodo

31/12/2016 03:31

CALCIOMERCATO SHAKHTAR SRNA - Non solo Eduardo. Lo Shakhtar Donetsk si prepara a veder partire, nella sessione di mercato di gennaio, molti dei suoi giocatori. Il primo potrebbe essere proprio il capitano della squadra ucraina, Darijo Srna. Il 34enne esterno destro croato è finito nel mirino del Barcellona che cerca rinforzi in quella zona di campo. In partenza anche il difensore Yaroslav Rakitskiy, punto fermo della squadra e della Nazionale ucraina allenata da Shevchenko: per lui si è mosso il Besiktas che ha offerto 5 milioni di euro. Infine, attenzione agli attaccanti brasiliani Taison e Bernardo: entrambi sono richiesta in patria, dall'Internacional appena retrocesso in serie cadetta. Il nuovo allenatore, l'ex romanista Zago, vuole ripartire da loro per la pronta risalita nel massimo campionato: lo riporta 'Globoesporte'.

A.L.