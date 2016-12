Calciomercato Milan, agente Adriano: "Spartak? Ufficialità a breve"

30/12/2016 13:31

CALCIOMERCATO MILAN AGENTE ADRIANO / Il Milan si trova in una situazione decisamente particolare. Stando ai tempi dati nei mesi scorsi, a quest'ora la serie A avrebbe già dovuto conoscere i nuovi proprietari del Milan, ovvero la cordata cinese alla quale Berlusconi programma di cedere le redini.

Tutto rinviato al 2017, con il mercato Milan di gennaio che sarà dunque ancora responsabilità della dirigenza italiana. Montella ha dimostrato di poter modellare questa squadra, al fine di ottenerne il massimo possibile. La Supercoppa vinta contro la Juventus ne è un chiaro esempio. Il gruppo di lavoro non consente all'aeroplanino' di proporre il suo calcio ricco di fraseggi ma, motivando gli uomini e mettendo in pratica le proprie conoscenze tattiche, il club si ritrova ora tra le favorite per un posto in Champions League al termine della stagione.

E' inevitabile però sottolineare come la rosa di Montella necessiti d'essere rivista in fase di calciomercato. Nessuno stravolgimento, dal momento che a gennaio sarebbe impossibile ma, rientrando nelle possibilità di una società in cessione, di certo sarebbe ben accetto qualche tassello utile alla causa, andando a coprire i buchi che il turnover ha evidenziato. Se sul fronte punta centrale ci sono Bacca e Lapadula, sugli esterni i soli Suso e Niang non possono garantire una copertura per campionato e Coppa Italia, fino al termine della stagione. Proprio per questo motivo il Milan sta iniziando a guardarsi intorno per un sostituto, dato anche il periodo di forma non esaltante di Niang. In attesa dei milioni dalla Cina, i rossoneri dovranno però cedere per poi acquistare e, sotto quest'aspetto, il principale indiziato è sempre Luiz Adriano.

Calciomercato Milan, il 'sacrificato' Adriano. L'agente palra chiaro

Il procuratore dell'attaccante brasiliano, Gilmar Veloz, ha parlato della prospettiva di vederlo giocare in Russia, allo Spartak, intervistato da 'Itasportpress.it': "Al momento stiamo discutendo. La trattativa sdta andando molto bene e posso dire che è viva. Luiz conosce Carrera e gli piace l'atmosfera che gira intorno al club e il gioco espresso. Al momento è in vacanza con la famiglia ed è un giocatore del Milan. Se le cose dovessero però andare a buon fine, presto arriverà l'ufficialità con lo Spartak".