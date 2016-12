Calciomercato Juventus, da Witsel a Hernanes: nomi caldi in entrata e in uscita

Mario D'Amiano (Twitter: @mariodamiano93)

30/12/2016 13:10

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Difendere il primo posto in classifica e tentare il 'sogno' Champions League. La Juventus di Allegri si appresta a lavorare in vista della seconda parte di stagione, che la vedrà protagonista, come sempre, su più fronti. Così, nel calciomercato invernale potrebbe rivelarsi decisivo puntellare nel miglior modo possibile la rosa a disposizione del tecnico toscano. Se in estate i bianconeri non sono riusciti a completare il centrocampo con l'acquisto di Witsel, a gennaio è già pronto il primo rinforzo: Tomas Rincon. Per il centrocampista ormai ex Genoa, come riportano le ultime notizie sul calciomercato Juventus, si attende soltanto l'annuncio ufficiale. Tuttavia, il lavoro di Marotta potrebbe non fermarsi ai soli acquisti; diversi calciatori potrebbero essere al centro di trattative per lasciare Torino. Da Hernanes a Witsel, passando per Rincon ed Evra: i nomi caldi in entrata e in uscita per il calciomercato invernale della Juventus.

Calciomercato Juventus, da Evra a Hernanes: nomi caldi in uscita

Le ultime notizie sul mercato bianconero vedono Evra al centro di indiscrezioni circa un possibile addio a gennaio. Le parole del suo agente, che ha rivelato la volontà di giocare di più da parte del calciatore, non lasciano spazio a interpretazioni. Tuttavia, come appreso da Calciomercato.it, una partenza anticipata di Evra è di difficile realizzazione al momento.

Nella lista dei partenti presenzia anche Hernanes, che nemmeno in questa stagione sta riuscendo ad esprimersi con continuità. Diverse le piste per il brasiliano, che piace in particolare a Genoa, Guangzhou, Valencia e Los Angeles Galaxy. L'ex Lazio potrebbe partire già a gennaio.

Più difficile, invece, un addio anticipato da parte di Stephan Lichtsteiner, che data l'emergenza sulle fasce potrebbe restare e allungare il contratto per un altro anno. In scadenza a giugno 2017, per lui nei mesi scorsi si è fatto avanti il Barcellona, ma i bianconeri non sarebbero propensi a perderlo a costo zero.

Da monitorare anche la situazione di Neto, che ha già 'minacciato' un addio per il poco utilizzo riservatogli finora. Mattiello di ritorno da un infortunio, potrebbe invece essere ceduto in prestito così come De Ceglie e Mandragora. Su quest'ultimo c'è l'interesse di Genoa, Atalanta e Pescara. Da escludere, al momento, un addio anticipato di Benatia, che ha spento ogni rumors dicendo di voler restare.

Calciomercato Juventus, da Witsel a Rincon: nomi caldi in entrata

Con Lemina impegnato in Coppa d'Africa tra gennaio e febbraio, l'obiettivo principale della Juventus è cercare ulteriori tasselli a centrocampo. Rincon ha svolto ieri le visite mediche e arriverà in prestito con obbligo di riscatto (2+7 milioni le cifre dell'affare). Tuttavia, la ricerca di Marotta non finirà qui: Witsel resta il nome caldo per rinforzare la linea mediana. A complicare l'affare, però, è il forte interesse di Beijing Guouan e Tianjin che, secondo 'Tuttosport', avrebbero presentato un'offerta astronomica di circa 50 milioni di euro in 3 anni al calciatore e ben 20 milioni allo Zenit (più del doppio di quanto è disposta a spendere la Juve). Alla finestra anche lo Shanghai SIPG.

Così, si valutano le alternative. I bianconeri potrebbero tornare alla carica per Corentin Tolisso del Lione, Steven N'Zonzi del Siviglia e Roberto Gagliardini dell'Atalanta. Il club francese non vuole però privarsi di Tolisso già a gennaio, puntando sulla possibile lievitazione del cartellino in vista del mercato estivo. Stesso muro posto anche dagli spagnoli, mentre l'atalantino rappresenta un rinforzo più di prospettiva. Alla Juve sarebbe stato offerto anche Obi Mikel, centrocampista del Chelsea che però non stuzzica la fantasia di Marotta. Altri 'papabili' sono Baselli, Goretzka e Moussa Sissoko. Infine, il nome di Isco, sul quale ci sono anche Inter, Milan e City, riguarda più un'eventualità estiva che invernale.

Proseguendo sulla 'linea verde', la dirigenza juventina ha messo nel mirino diversi giovani interessanti. Se per l'acquisto di Caldara manca ormai soltanto l'annuncio ufficiale, i bianconeri continuano a monitorare Roberto Orsolini, giovane talento che si sta mettendo in mostra nell'Ascoli. Inolre, Lorenzo Pellegrini, che il Sassuolo non vuole cedere, piace molto anche alla Roma. I bianconeri, infine, si sarebbero fiondati su Dayot Upamecano, difensore francese classe '98 di proprietà del Red Bull Salisburgo.