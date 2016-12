Calciomercato Lazio, Preziosi si tiene Simeone: "Se lo vendo, poi chi gioca?"

30/12/2016 12:52

CALCIOMERCATO LAZIO SIMEONE / Sembra perdere subito quota l'idea Giovanni Simeone per l'attacco della Lazio. Accostato ai biancocelesti che spingono per regalare a Simone Inzaghi un rinforzo nel reparto avanzato, il talento argentino sembra destinato a restare al Genoa almeno fino al termine della stagione. Ad assicurarlo è il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, che ai microfoni di 'Lazionews.eu' racconta: "La Lazio non mi ha mai chiesto Simeone. Poi ho appena dato via Pavoletti (al Napoli, ndr), se vendo anche lui chi ci gioca in attacco?!".



L.P.