Calciomercato Napoli, Zamparini su Nestorovski: "Sms di De Laurentiis. A giugno..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

30/12/2016 12:53

CALCIOMERCATO NAPOLI NESTOROVSKI / Uno dei pregi del Palermo di Zamparini è di certo la lungimiranza sul calciomercato. Negli anni, soltanto per citare alcuni nomi, hanno vestito la maglia rosanero giocatori come Dybala, Cavani, Ilicic, Pastore e Vazquez. In tanti non avrebbero scommesso su Nestorowski quest'estate, mentre ora, avendo dimostrato le proprie capacità balistiche, risulta essere un potenziale colpo di mercato tra gennaio e giugno 2017. Accostato anche al Napoli, alla ricerca di una nuova punta fino a qualche settimana fa, prima che De Laurentiis annunciasse Pavoletti.

Il presidente del Palermo, Zamparini, intervenuto a 'Radio Crc', ha parlato della stagione attuale del proprio club, dell'esonero di De Zerbi e anche del mercato Napoli, citando proprio Nestorovski: "Questo è un campionato disgraziato per il Palermo ma stiamo lavorando sul mercato per prendere dei rinforzi. Abbiamo avuto svariati infortuni nel girone d'andata, con Embalo e Trajkovski che non ci sono quasi mai stati".

DE ZERBI - "Ho grande esperienza con i giovani. Presi Ventura e Spalletti da giovanissimi. Di De Zerbi mi ha deluso la presunzione, non il lavoro. Era così presuntuoso da non ascoltare i consigli di chi conosceva la categoria. Credevo moltissimo in lui ma fare la serie C e la A non sono la stessa cosa. Mi ha deluso tantissimo".

Calciomercato Napoli, Zamparini parla chiaro su Nestorovski

NAPOLI - "Il campionato del Napoli è bellissimo, ma per puntare allo scudetto serve un fatturato d'altissimo livello. Pavoletti? E' diverso da Nestorovski, che è più simile a Inzaghi. Anche Pavoletti però sa far gol. Il macedone è stata una gran sorpresa anche per me".

NESTOROVSKI - "De Laurentiis mi mandò un messaggio circa tre emesi fa, chiedendomi proprio Nestorovski. Gli ho detto che se ne riparlerà a giugno per una cessione, ecco perché hanno preso Pavoletti. Il macedone è più esperto e ha lo stesso carattere di Higuain".