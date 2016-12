Juventus, infortunio Bonucci: ecco quando può tornare

30/12/2016 12:22

JUVENTUS INFORTUNIO BONUCCI / Nella giornata di ieri non soltanto Rincon era presente al 'JMedical'. Presente anche Leonardo Bonucci, così da sottoporsi a un controllo di routine alla coscia sinistra, dopo l'infortunio dello scorso 27 novembre. Per recuperare da una lesione al bicipite femorale occorrono 45-60 giorni circa, con il centrale che ha da subito iniziato il lavoro di recupero.

Se tutto dovesse procedere per il meglio, Allegri potrebbe recuperarlo già per metà gennaio, anche se il tecnico di certo non vorrà correre alcun rischio, forzando il suo ritorno. Se il giocatore non dovesse dare garanzie, ci si affiderà ai tempi previsti inizialmente, ovvero fine gennaio.

L.I.