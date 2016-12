30/12/2016 12:19

CALCIOMERCATO TORINO LJAJIC / Il Torino non vuole privarsi di Adem Ljajic. Nonostante le parole durissime da parte del tecnico Sinisa Mihajlovic che lo ha più volte bocciato, il serbo resterà con ogni probabilità in granata. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', infatti, nonostante il corteggiamento da parte dello Spartak Mosca, il Toro non sarebbe disposto a trattare.



L.P.