30/12/2016 12:06

NEWS INTER / Ha fatto rientro in Italia nella notte il tecnico dell'Inter Stefano Pioli che, insieme al Ds Piero Ausilio, era volato in Cina per incontrare i vertici di Suning. Il colloquio è servito per pianificare le prossime mosse di calciomercato e non solo. Pioli, però, ai microfoni dei cronisti presenti a Malpensa non si sbilancia: "Sono molto soddisfatto del confronto con Suning".



Nell'incontro, riferisce 'Sky', la società avrebbe anche ribadito stima e fiducia al direttore sportivo che, in scadenza di contratto a fine stagione, potrebbe dunque rinnovare. Così come allo stesso tecnico Stefano Pioli, che in chiusura di 2016 ha lanciato segnali incoraggianti centrando tre vittorie in campionato senza subire reti. Ora però, per dare l'assalto alla Champions League, servirà qualche regalo di calciomercato Inter.



Calciomercato Inter, Pioli rientra dal vertice con Suning: "Sono molto soddisfatto". E ora i 'regali'

E Pioli ha ottime ragioni per essere soddisfatto. Perché da Suning è arrivato l'ok al primo colpo a centrocampo per gennaio, che a meno di clamorosi colpi di scena sul fronte Luiz Gustavo sarà Lucas Leiva. Le prossime ore saranno già decisive per il brasiliano, pronto a sbarcare a Milano in prestito. Poi si passerà alle cessioni, inevitabili per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario e raggiungere il pareggio di bilancio. Praticamente fatta per Felipe Melo al Palmeiras, in partenza ci sono pure Jonathan Biabiany, i giovani Senna Miangue e Assane Gnoukouri e Stevan Jovetic, il cui agente incontrerà la dirigenza il prossimo 2 gennaio per definire la sua situazione. Ma attenzione anche ad Ever Banega, finito nel mirino dei ricchissimi club cinesi.



Definite le situazioni in uscite, l'Inter potrebbe ritrovarsi un interessante tesoretto che verrebbe utilizzato per tentare l'assalto immediato al gioiello dell'Atalanta, Roberto Gagliardini. Ma piacciono anche Kranevitter e Torreira. Senza dimenticare il terzino, ruolo in cui potrebbero salutare anche uno tra Yuto Nagatomo, che piace in Premier, e Davide Santon, accostato nuovamente alla Sampdoria.



L.P.