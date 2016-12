Calciomercato Milan, Deulofeu nel mirino: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

30/12/2016 11:36

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU / Il Milan di Montella ha dimostrato ampiamente di poter competere per i primi posti in classifica. Se non per la lotta al titolo, che ad ora vede un duetto al vertice tra Juventus e Roma, di certo i rossoneri sono tra i favoriti, insieme al Napoli, per contendersi fino al termine del campionato il secondo o il terzo posto.

Un risultato notevole, ottenuto sul campo, con tanti giovani italiani e un compromesso tra bel gioco e praticità. Montella ha saputo cambiare se stesso, adattandosi al materiale umano a disposizione. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti, come la Supercoppa vinta dimostra. A gennaio però, nonostante la delicata fase di transizione societaria, con Berlusconi pronto a cedere le redini della propria creatura a una ricca cordata cinese, il tecnico partenopeo qualcosa potrà legittimamente attendersi. Questa rosa può essere migliorata e, se per il salto di qualità vero e proprio si dovrà attendere la prossima estate, uno o più tasselli utili potrebbero raggiungere Milano a gennaio.

Il primo colpo potrebbe essere Gerard Deulofeu, spagnolo classe '94 in forza all'Everton. Montella si ritroverebbe così in rosa una valida alternativa a Suso, così da farlo rifiatare, ma soprattutto a Niang, che poco sta convincendo nell'ultimo periodo. Sino Europe avrebbe dato il proprio consenso all'operazione, che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Ad oggi questa di Deulofeu è una pista molto più calda rispetto a quella che porta a Zaza visti anche i costi più contenuti anche se, come raccolto da Calciomercato.it, dal Milan trapela cautela sull'affare: la chiusura che non è poi così imminente.

L.I./A.L.