Calciomercato Inter, non solo Lucas Leiva: con le cessioni arriva un altro colpo. Ecco i nomi

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

30/12/2016 11:32

CALCIOMERCATO INTER / Sembra destinato a diventare tutt'altro che un calciomercato privo di colpi di scena quello che si appresta a vivere l'Inter. Con le mani legate a causa del Fair Play Finanziario e la necessità improrogabile di raggiungere il pareggio di bilancio a fine stagione, il calciomercato Inter a gennaio sembrava prevedere soltanto cessioni e, al massimo, un colpo low cost in mezzo per completare la rosa come da richieste del tecnico Stefano Pioli.



Con il passare dei giorni, però, lo scenario sembra cambiare. Oltre a Felipe Melo, già pronto a legarsi al Palmeiras, la dirigenza nerazzurra potrebbe presto piazzare in uscita altri esuberi: da Stevan Jovetic, che piace in Germania oltre che alla Fiorentina ed il cui agente incontrerà il Ds Piero Ausilio il 2 gennaio per definire la situazione, a Jonathan Biabiany, passando per Assane Gnoukouri e Senna Miangue, finito nel mirino del Cagliari. Attenzione poi a Yuto Nagatomo, che ha estimatori in Premier League, e soprattutto Ever Banega: l'agente ha parlato di offerte dalla Cina, e le cifre che circolano sembrano irrinunciabili, per il club ed il giocatore. Ma, al momento, la dirigenza interista non avrebbe ricevuto alcuna proposta ufficiale. Qualora comunque dovessero concretizzarsi queste (o altre) cessioni, l'Inter potrebbe ritrovarsi con un tesoretto da riutilizzare subito per altri colpi.

Calciomercato Inter, non solo Lucas Leiva: i nomi per gennaio

L'Inter aveva individuato in Luiz Gustavo il colpo ideale per il centrocampo, ma le resistenze del Wolfsburg hanno fatto virare su Lucas Leiva che, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà il primo rinforzo dell'Inter. Primo, ma non l'ultimo. Perché, come dicevamo, con l'eventuale tesoretto la dirigenza interista, secondo 'La Gazzetta dello Sport', andrebbe subito all'assalto di Roberto Gagliardini, talento dell'Atalanta valutato addirittura 25 milioni di euro. Le altre idee che stuzzicano l'Inter, secondo la 'Rosea', portano a Matias Kranevitter, ora al Siviglia ma di proprietà dell'Atletico Madrid, e Lucas Torreira, sul quale però c'è anche la Roma pronta a giocarsi la carta Seck. L'Inter, da parte sua, potrebbe sacrificare Santon, da tempo nel mirino della Sampdoria.



Ma non solo centrocampo. Perché detto di Nagatomo e Miangue, con Santon che pure resta in bilico, i vertici interisti sarebbero al lavoro sotto traccia anche per un laterale. Quello di Domenico Criscito il nome più accostato, ma occhio ai nomi a sorpresa.