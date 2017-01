Super League cinese, il rendimento dei calciatori più popolari

Rocco Crea (Twitter @Rocco_Crea)

01/01/2017 13:00

SUPER LEAGUE CINESE CALCIATORI POPOLARI / Forse ci vorrà meno del previsto affinché la Super League diventi il campionato più bello e difficile del mondo. Ad oggi, infatti, il torneo made in China risulta già in grado di offrire il più alto ingaggio della storia del calcio - i recentissimi 40 milioni netti a stagione di Carlos Tevez allo Shanghai Shenhua lo dimostrano – e presto potrebbe proporre anche lo spettacolo più bello del pianeta.

Si tratta però di uno schiaffo morale importante a chi ha sempre creduto che i soldi in fondo non fossero tutto nel calcio. Che il talento e la fame dei giovani, così come l’orgoglio, la tradizione e l’onore delle piccole squadre avrebbero comunque reso questo gioco sempre bello nonostante le corazzate imbottite di campioni strapagati. Forse così non è. O comunque non lo sarà per sempre.

Gervinho e Pelle, come stanno andando in Cina?

La Cina compra in Europa sempre più spesso e con sempre meno “resistenze” dovute al poco allettante interesse agonistico risalente a qualche anno fa. Oggi in Super League non approdano soltanto stelle cadenti del firmamento calcistico, ma pure chi ancora possiede parecchia benzina in corpo. Fra gli italiani, il caso più eclatante è quello di Graziano Pellè, acquistato dallo Shandong Luneng subito dopo l’Europeo 2016, e che al momento risulta il giocatore (ex) azzurro più pagato al mondo. La sua squadra ha concluso la stagione al 14esimo posto in classifica, ultima piazza utile per non retrocedere. Va anche detto però che la punta italiana è approdata in Cina soltanto a luglio (in un torneo che inizia a marzo e si conclude ad ottobre), mettendo comunque a segno 5 gol e 2 assist in 1082 minuti giocati.

Anche il 29enne Gervinho avrebbe certamente potuto dare ancora qualcosa al calcio europeo con la sua velocità. Eppure l’ex Roma ha preferito accettare la proposta dell’Hebei China Fortune, compagine piazzatasi al settimo posto che lo ha visto esordire contro i campioni del Guangzhou Evergrande con tanto di gol nel mese di marzo. Per lui si registrano 18 presenze condite da 3 sigilli e 5 assist: un po’ poco per chi nel contratto vanta una clausola da 150.000 euro netti per ogni rete. Va invece meglio Fredy Guarin, che con il suo Shanghai Shenhua (proprio il team che ha appena acquistato Tevez), ha messo a segno 4 gol e ben 6 assist in 26 partite, contribuendo al raggiungimento del quarto posto in classifica.

I numeri di Lavezzi in Cina: 0 gol in 10 partite

Fra i calciatori più famosi in Cina figura anche il turco Burak Yilmaz, ex Galatasaray adesso in forza al Beijing Guoan, con cui ha concluso la stagione al quinto posto. 1400 minuti effettuati sono bastati per bucare la porta undici volte, mandando in rete i compagni in tre occasioni. E poi c’è Hulk, ex Zenit e ora attaccante dello Shanghai SIPG (la nuova squadra di un altro brasiliano appena acquistato, Oscar). Per strapparlo ai russi, i cinesi hanno sborsato 55 milioni di euro, e l'attaccante ha collezionato 7 gettoni conditi da 4 gol e un assist. Anche Ezequiel Lavezzi è una vecchia conoscenza del campionato italiano, accasatosi nella stessa compagine di Gervinho per poco – 6 milioni di euro – ma guadagnando tanto: 30 annui. Il Pocho in 10 partite non ha ancora segnato però, fruttando alla sua squadra soltanto 4 assist. I gol invece li fa Jackson Martinez al Guangzhou Evergrande (4 e 1 assist in 10 partite), vincitore del triplete di China composto da campionato, coppa nazionale e Supercoppa. L’ex Porto ha dunque trovato la sua nuova dimensione.

C’è ancora Obafemi Martins (lo ricordate?), l’attaccante nigeriano dalla capriola facile in nerazzurro. Adesso gioca nello Shanghai Shenhua con l’altro ex interista Guarin, ed è stato autore di 9 centri e 4 assist in 26 gare. Infine, fra i calciatori più popolari del campionato cinese troviamo due brasiliani. Il primo è Ramires, classe 1987 ex Chelsea, centrocampista dello Jiangsu Suning con cui ha totalizzato 26 apparizioni, 4 gol e un assist. Il secondo Alex Teixeira, ex Shakhtar Donetsk e compagno di squadra di Ramires, approdato in terra cinese il 5 febbraio 2016 e protagonista assoluto con 11 gol e 10 assist in 28 partite disputate.