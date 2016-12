30/12/2016 11:30

VIDEO ESTERO ALLENATORI / Tante le panchina che scricchiolano al di fuori dei confini italiani, comprese quelle ormai defibili storiche, come quella di Wenger all'Arsenal. Certi cambiamenti, per quanto dolorosi, a volte sono inevitabili. Ecco dunque un nuovo video d'approfondimento di Calciomercato.it, guardando in 'casa' di Luis Enrique, Simeone e Mancini, tra gli altri.

GUARDA IL VIDEO

L.I.