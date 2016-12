Calciomercato Bologna, si tratta per Cerci: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

30/12/2016 11:06

CERCI BOLOGNA / Sono giorni decisivi per il futuro di Alessio Cerci. In uscita dall'Atletico Madrid, l'esterno offensivo classe '87 potrebbe tornare in Italia dove il Bologna è al lavoro per averlo in questa sessione di calciomercato. Come raccolto da Calciomercato.it, l'affare non può ancora considerarsi vicino alla conclusione, ma le parti stanno trattando intensamente per il prestito con diritto di riscatto o il prestito secco dell'ex Genoa.