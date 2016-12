Calciomercato Pescara, triplo colpo in arrivo

30/12/2016 10:51

CALCIOMERCATO PESCARA / Dopo l'acquisto ormai completato di Stendardo, il Pescara continua a sondare il mercato alla ricerca di nuovi rinforzi. Per l'attacco, come riporta il 'Corriere dello Sport', gli abruzzesi avrebbero il via libera per il prestito con diritto di riscatto (a salvezza acquisita) di Ante Budimir. A centrocampo, invece, c'è la stretta finale per Ledesma, mentre in difesa si avvicina Bovo. Altri calciatori seguiti sono Mandragora e Buchel.

M.D.A.