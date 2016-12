Calciomercato Inter, le ultime di CM.IT tra Lucas Leiva e Luiz Gustavo

ESCLUSIVO

Andrea Della Sala (@dellas8427)

30/12/2016 09:25

CALCIOMERCATO INTER LUCAS LEIVA LUIZ GUSTAVO / La priorità del calciomercato Inter invernale è la ricerca di un rinforzo a centrocampo e l'affare Lucas Leiva-Inter è ormai in dirittura d'arrivo. La proprietà cinese nerazzurra aveva individuato in Luiz Gustavo del Wolfsburg l'acquisto ideale per gennaio, ma le resistenze del club tedesco (non intenzionato a cedere il brasiliano a stagione in corso, ancor più se in prestito con diritto di riscatto come ipotizzato dall'Inter) hanno spinto Ausilio a stringere per il calciatore del Liverpool dopo il summit avuto con i vertici di Suning. Secondo le informazioni raccolte anche nelle scorse ore da Calciomercato.it, a meno di improvvise e clamorose aperture dal Wolfsburg, sarà quindi Lucas Leiva il rinforzo invernale per il centrocampo di Pioli.

S.D.